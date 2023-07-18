"Я винен у багатьох речах, у тому, що здавався навіть на тренуваннях, тому що почувався приголомшеним, але те, що сталося в Берліні... Це було надзвичайно.

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Мендеш дзвонить мені і каже, що в Уніона є дуже вигідна пропозиція до кінця року з можливістю 1+1. Я сказав, що зателефоную йому через п'ять хвилин і почав трохи оглядатися і радитися. У них все було дуже добре в Бундеслізі, вони були в Лізі Європи, контракт був хороший, проєкт – гарний... Тому я погодився.

Уніон надіслав мені договір, і я передав його своєму юристу. Зібрав валізу і поїхав до Берліна сам, тому що за чотири години неможливо було організувати переїзд для всієї родини з двома маленькими дітьми... А коли я приїхав, мене зустріла людина з клубу. Все було зроблено, навіть фото.

І ми записалися на наступний день на медогляд. Вранці в машині до лікарні мені кажуть: "Врешті-решт ми не можемо вас зареєструвати в ЛЄ". А я відповідаю: "Ви мені зараз кажете?". Я пройшов медичне обстеження, все йшло добре.

По дорозі на підписання контракту мені телефонують знову. "Зрештою, це не така сума... Це менше". І я, вдруге, знову приймаю ті зміни, яких не було в попередній угоді, заради якої літав до Німеччини. Але через десять хвилин дзвонять мені втретє, кажуть, що сума на майбутній сезон теж не та, що в контракті, і її потрібно переглянути.

З великими очікуваннями та ентузіазмом я приїхав до команди, яка грає в Лізі Європи, і за п'ятнадцять хвилин вони змінили половину мого контракту. Угоду, яка була прийнята і розглянута як нами, так і ними. Це було неповагою. Мені не 18 років, і це не перший контракт, який я підписую, тому сказав, що не підпишу", – розповів півзахисник в інтерв'ю Marca.

У 2022 році Іско став вільним агентом після розірвання контракту з Севільєю через конфлікт з колишнім спортивним директором Мончі. Іспанець досі залишається без клубу.

Нагадаємо, що Уніон Берлін за підсумками сезону 2022/23 посів четверту сходинку у турнірній таблиці Бундесліги і здобув путівку в Лігу чемпіонів.

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