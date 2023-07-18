"Я виноват во многих вещах, в том, что сдавался даже на тренировках, потому что чувствовал себя потрясенным, но то, что произошло в Берлине... Это было чрезвычайно.

"Он подошел ко мне и схватил за горло": Иско откровенно рассказал о конфликте со звездным спортивным директором

Мендеш звонит мне и говорит, что у Униона есть очень выгодное предложение до конца года с возможностью 1+1. Я сказал, что позвоню ему через пять минут и начал немного осматриваться и советоваться. У них все было очень хорошо в Бундеслиге, они были в Лиге Европы, контракт был хороший, проект – хороший... Поэтому я согласился.

Унион прислал мне договор, и я передал его своему юристу. Собрал чемодан и поехал в Берлин сам, потому что за четыре часа невозможно было организовать переезд для всей семьи с двумя маленькими детьми... А когда я приехал, меня встретил человек из клуба. Все было сделано, даже фото.

И мы записались на следующий день на медосмотр. Утром в машине в больницу мне говорят: "В конце концов мы не можем вас зарегистрировать в ЛЕ". А я отвечаю: "Вы мне сейчас говорите?". Я прошел медицинское обследование, все шло хорошо.

По дороге на подписание контракта мне звонят снова. "В конце концов, это не такая сумма... Это меньше". И я, во второй раз, снова принимаю те изменения, которых не было в предыдущем соглашении, ради которого летал в Германию. Но через десять минут звонят мне в третий раз, говорят, что сумма на будущий сезон тоже не та, что в контракте, и ее нужно пересмотреть.

С большими ожиданиями и энтузиазмом я приехал в команду, которая играет в Лиге Европы, и за пятнадцать минут они изменили половину моего контракта. Соглашение, которое было принято и рассмотрено как нами, так и ими. Это было неуважением. Мне не 18 лет, и это не первый контракт, который я подписываю, поэтому сказал, что не подпишу", – рассказал полузащитник в интервью Marca.

В 2022 году Иско стал свободным агентом после расторжения контракта с Севилией из-за конфликта с бывшим спортивным директором Мончи. Испанец до сих пор остается без клуба.

Напомним, что Унион Берлин по итогам сезона 2022/23 занял четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги и получил путевку в Лигу чемпионов.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів