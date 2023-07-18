"Лопетегі звільняють, приходить Сампаолі, і все нормально. Але з наближенням зимового трансферного вікна я починаю помічати дивні речі. Почнемо з того, що моєму агенту зателефонували і сказали шукати нову команду, не повідомивши про це мені. Коли я дізнався, пішов прямо до Мончі.

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Я сказав йому: "Слухайте, до мене дійшла ця інформація, і не знаю, що відбувається. Я вам не потрібен? Скажіть прямо, і ми з усім розберемося без проблем. Я у вашому розпорядженні".

Не знаю, що там за економічна криза була у Севільї, але після цієї розмови все пішло шкереберть. Після цього Мончі почав говорити, що я хочу піти, хоча це була неправда, почав щодня надзвонювати мені і моєму агенту, змушуючи підписати документ про розірвання контракту. Після цього я знову прийшов до нього і сказав: "Слухай, Мончі, ти ні мені, ні людям не говориш правди. Я хочу залишитися, а ти кажеш, що я хочу піти".

Я зараз розповім вам серйозні речі. Я заявив Мончі, що він – найбільший брехун, якого я зустрічав у світі футболу, і після цього він накинувся на мене. Він підійшов до мене, схопив за горло, і охороні нас довелося розбороняти.

Самі розумієте, після такого залишатися вже не хотів за жодних умов. І мені було шкода, тому що я був у дуже хороших стосунках із партнерами, фанати ставилися до мене чудово. Але я не міг миритися з тим, що на мене нападає спортивний директор, але при цьому ніхто не перепрошує. Ні за агресію, ні за брехню, яку він поширював. Тож я розірвав контракт і пішов", – розповів Іско в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що 31-річний півзахисник розірвав контракт з Севільєю у грудні 2022 року. Іско досі перебуває у статусі вільного агента.

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