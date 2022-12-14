Аргентина розгромила Хорватію у півфіналі ЧС-2022. Геній з Росаріо знову був вирішальним.

Мессі проводить найкращий у кар'єрі чемпіонат світу. Не вірите? Запитайте у Йошко Гвардіола. Знущання над стомільйонним захисником – це вже історія Мундіалю, як культовий дриблінг Марадони проти англійців. 35-річний Лео переживає другу молодість. Черговий матч – нові рекорди і купа пам'ятних моментів. Світова преса захоплюється яскравим перфомансом "Блохи" у півфіналі з хорватами. Сьогодні йому належать перші шпальти найбільших видань планети.

Мадридська AS порівнює Лео з іншопланетянином: "З якої планети ти прилетів?". Шеф-редактор газети Томас Ронсеро вважає, що доля Кубка світу вже вирішена. Мовляв, зараз Мессі неможливо зупинити. Щоправда, починаючи зі стадії плей-офф усі його прогнози провалювалися.

В Італії не обійшлося без паралелей з найвеличнішим. "Альтер Дієго", – пише Corriere dello Sport. Виступ аргентинської десятки називають стратосферним – не для простих смертних.

Gazzetta dello Sport порівнює Мессі з Марадоною на ЧС-1986. Тоді Аргентина востаннє вигравала омріяний трофей. Очевидно, що схожий успіх поставить Лео в один ряд з Дієго Армандо.

Tuttosport чекає від Лео ефектного фінального акорду: "Розчарування, зокрема, у 2014-му – це неминуча доля лідерів. Після цього Мессі виграв Копа Амеріка, а в неділю коло має замкнутися".

7-разовий володар "Золотого м'яча" став живим божеством на батьківщині. Культовий аргентинський журнал El Gráfico зобразив його у вигляді одного з елементів національного прапора. "Виглянуло сонце" – чи не найкреативніший заголовок після перемоги над Хорватією.

Обкладинка The Sun зрозуміла і без перекладу. Британський таблоїд зазначає, що в неділю Мессі повинен виконати останнє танго. Сцена вже готова. Аргентина заслужено пробилася до фіналу.

Шотландська The Herald, заснована ще в кінці 18 століття, називає перемогу Аргентини "планом Божим". Гра слів з очевидним адресатом.

У Польщі здивовані, що "альбіселестес" настільки легко розібралися з хорватами. Фінал ЧС-2022 – це фінал Лео Мессі.

Попри драматичний виліт саме від Аргентини, нідерландський Sportwereld не поскупився на компліменти для Лео: "Інший".

Французам вистачає власних клопотів, зустріч з Марокко – головна тема дня. Проте на першій шпальті l'Equipe знайшлося місце "чудесам Мессі".

Аргентина – Хорватія: Мессі творить унікальну історію, пастка і виклик Мбаппе – герой 1/2 ЧС-2022 починав з українцями