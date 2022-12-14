Аргентина разгромила Хорватию в полуфинале ЧМ-2022. Гений из Росарио снова сказал свое слово.

Месси проводит лучший в карьере чемпионат мира. Не верите? Спросите у Йошко Гвардиола. Издевательство над стомиллионным защитником – это уже история Мундиаля, как культовый дриблинг Марадоны против англичан. Гений из Росарио переживает вторую юность. Очередной матч – новые рекорды и куча памятных моментов. Мировая пресса восторгается ярким перфомансом "Блохи" в полуфинале с хорватами. Сегодня ему принадлежат первые полосы крупнейших изданий планеты.

Мадридская AS сравнивает Лео с инопланетянином: "С какой планеты ты прилетел?". Шеф-редактор газеты Томас Ронсеро считает, что судьба Кубка мира уже предрешена. Мол, сейчас Месси невозможно остановить. Правда, начиная со стадии плей-офф, все его прогнозы проваливались.

В Италии не обошлось без параллелей с пока величайшим. "Альтер Диего", – пишет Corriere dello Sport. Выступление аргентинской десятки называют стратосферным – не для простых смертных.

Gazzetta dello Sport сравнивает Месси с Марадоной на ЧМ-1986. Тогда Аргентина в последний раз выигрывала трофей. Очевидно, что подобный успех поставит Лео в один ряд с Диего Армандо.

Tuttosport ждет от Лео эффектного финального аккорда: "Разочарование, в частности, в 2014-м – это неизбежная судьба лидеров. После этого Месси выиграл Копа Америка, а в воскресенье круг должен замкнуться".

7-кратный обладатель "Золотого мяча" стал живым божеством на родине. Культовый аргентинский журнал El Gráfico изобразил его в виде одного из элементов национального флага. "Выглянуло солнце" – едва ли не самый креативный заголовок после победы над Хорватией.

Обложка The Sun ясна и без перевода. Британский таблоид отмечает, что в воскресенье Месси должен исполнить последнее танго. Сцена уже готова. Аргентина заслуженно пробилась в финал.

Шотландская The Herald, основанная еще в конце 18 века, называет победу Аргентины "планом Божьим". Игра слов с очевидным адресатом.

В Польше удивлены, что "альбиселестес" настолько легко разобрались с хорватами. Финал ЧМ-2022 – это финал Лео Месси.

Несмотря на драматический вылет именно от Аргентины, нидерландский Sportwereld не поскупился на комплименты Лео: "Другой".

Французам хватает собственных хлопот, встреча с Марокко – главная тема дня. Однако на первой полосе l'Equipe нашлось место "чудесам Месси".

Аргентина – Хорватия: Месси творит уникальную историю, ловушка и вызов Мбаппе – герой 1/2 ЧМ-2022 начинал с украинцами