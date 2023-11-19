Захисник "Скуадри Адзурри" Федеріко Дімарко поділився очікуваннями від дуелі зі збірною України у матчі відбору на Євро-2024.

"Усі матчі міжнародного рівня важкі, але, можливо, ви можете зловити команду, у якої буде поганий день.

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Так чи інакше, але збірна України – сильна команда, і ми повинні бути обережними з нею кожну хвилину гри.

Я думаю, що відбір на Євро – це майже зобов'язання. Італія виграла в останньому матчі (розгромила Північну Македонію з рахунком 5:2, – прим.), і вболівальники вимагають, щоб ми знову пройшли кваліфікацію", – цитує Дімарко офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, зустріч між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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