Защитник "Скуадры Адзурры" Федерико Димарко поделился ожиданиями от дуэли со сборной Украины в матче отбора на Евро-2024.

"Все матчи международного уровня тяжелые, но, возможно, вы можете поймать команду, у которой будет плохой день.

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Так или иначе, но сборная Украины – сильная команда, и мы должны быть осторожными с ней каждую минуту игры.

Я думаю, что отбор на Евро – это почти обязательство. Италия выиграла в последнем матче (разгромила Северную Македонию со счетом 5:2, – прим.), и болельщики требуют, чтобы мы снова прошли квалификацию", – цитирует Димарко официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, встреча между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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