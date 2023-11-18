"Ми дуже добре налаштувалися на гру проти Північної Македонії. Так, пропустили двічі, але найголовніше – це наша реакція на пропущені голи. Ми не розсипалися і одразу забили ще 2 голи, щоб закрити гру.

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Я не знаю, чи вийду в старті проти України, але ми всі готові до матчу. Ми повинні бути набагато рішучішими, ніж в матчі з Північною Македонією (5:2), тому що на карту буде поставлено все. Нам потрібно буде зіграти дуже уважно", – цитує Ель-Шаараві TMW.

Нагадаємо, напередодні Італія розгромила Північну Македонію з рахунком 5:2 і в матчі з українцями може дозволити собі зіграти унічию. Натомість "синьо-жовтим" потрібна лише перемога. Її підопічні Сергія Реброва вигризатимуть у суперника у понеділок, 20 листопада, у німецькому Левркузені, на стадіоні Бай-арена. Початок битви о 21:45 за Києвом.

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