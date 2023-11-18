Атакувальний півзахисник збірної Італії Федеріко К'єза прокоментував перемогу над Північною Македонією (5:2) і вирішальний матч з Україною у відборі на Євро-2024.

"Найголовніше – це перемога. На жаль, у другому таймі пропустили два м'ячі, яких пропускати не мали. Активність іноді приносить плоди. Ми показали, що хочемо домінувати на полі. Заслужили на такий результат.

Італія – Північна Македонія – 5:2 – відео голів та огляд матчу

У понеділок матч із Україною, і ми знову гратимемо на перемогу. Жодних думок про нічию, якої Італії достатньо для виходу у фінальну стадію", – цитує Федеріко К'єзу офіційний сайт УЄФА.

До слова, саме К'єза став героєм матчу Італія – Північна Македонія (5:2). Хавбек Ювентуса оформив дубль, а "Скуадра Адзурра" обійшла Україну, якій тепер у поєдинку останнього туру потрібна тільки перемога.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Італія розгромила Північну Македонію, визначивши завдання для України на матч року – нам потрібна тільки перемога