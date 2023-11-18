Італія здобула перемогу над Північною Македонією (5:2) у 9-му турі відбору на Євро-2024. Відео голів та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч між італійцями та македонцями був важливий для збірної України з точки зору турнірного положення. До стартового свистка команда Сергія Реброва випереджала "Скуадру Адзурру" на три бали.

Італія розгромила Північну Македонію, визначивши завдання для України на матч року – нам потрібна тільки перемога

Підопічні Спаллетті не без нервів, але впоралися зі своїм завданням. Дарміан відкрив рахунок, а К'єза до перерви зробив його розгромним, оформивши дубль. Північна Македонія в другому таймі скористалася тим, що італійці збавили темп і зуміла відіграти два м'ячі, змусивши понервувати суперника. Втім, під кінець зустрічі "Скуадра Адзурра" забила ще два голи.

Наразі Італія та Україна мають однакову кількість очок – по 13. Команда Спаллетті перебуває вище у турнірній таблиці лише за додатковими показниками. Отже, в очному матчі Італія та Україна вирішають долю путівки на Євро-2024.