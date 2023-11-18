Атакующий полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу над Северной Македонией (5:2) и решающий матч с Украиной в отборе на Евро-2024.

"Самое главное – это победа. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, которых пропускать не должны были. Активность иногда приносит плоды. Мы показали, что хотим доминировать на поле. Заслужили такой результат.

Италия – Северная Македония – 5:2 – видео голов и обзор матча

В понедельник матч с Украиной, и мы будем снова играть на победу. Никаких мыслей о ничьей, которой Италии достаточно для выхода в финальную стадию", – цитирует Федерико Кьезу официальный сайт УЕФА.

К слову, именно Кьеза стал героем матча Италия – Северная Македония (5:2). Хавбек Ювентуса оформил дубль, а "Скуадра Адзурра" обошла Украину, которой теперь в поединке последнего тура нужна только победа.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву.

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