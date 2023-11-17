Італія в рамках матчу 9-го туру відбору до Євро-2024 здобула впевнену перемогу над Македонією. Звіт читайте на "Футбол 24".

Домашній матч проти Північної Македонії був важливим для італійців, хоча у випадку осічки нічого страшного б не сталося. За будь-якого розкладу все мало вирішитись у зустрічі з Україною. Питання полягало тільки в тому, який результат влаштовуватиме "Скуадру" 20 листопада.

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Невдача з балканцями означала б, що підопічних Лучано Спаллеті влаштує тільки перемога над нашою збірною. Так ризикувати апеннінці не бажали, тож у першому таймі Італія вийшла вкрай заведеною. Господарі тримали м'яч 68% ігрового часу, завдавши 16 ударів (9 з меж штрафного), 9 разів поціливши у площину – македонцям же дозволили провести всього один постріл, який накрили захисники.

Великої кількості моментів у основний час Італія не створила, хоча комбінаційна робота й використання вільного простору вражали. Вже на 13-й хвилині "Скуадра" забила гол внаслідок розрізного пасу Жоржінью на Распадорі – той переграв Дімітрієвскі, але заліз у офсайд. Рахунок не змінився.

На 16-й же хвилині К'єза отримав проникний пас від Бонавентури й потужно пробив з лівого краю штрафного. Дімітрієвскі парирував, однак подальший розіграш кутового виявився фатальним для гостей. Дімарко виконав подачу на дальню стійку, а Дарміан дуже спокійно вколотив м'яч у сітку – 2:0! Це був перший з 2015 року гол Матео за збірну.

До 40-ї хвилини ці моменти залишались єдиними в матчі. Пригадати майже нічого, хоча домінування італійців не підлягало сумніву. Всі атаки обвалювались на останній третині поля. Зламати оборонний блок балканців вдалося лишень після чергового кутового – Гатті замкнув навіс, влучивши у руку захиснику.

Епізод дуже нагадував пенальті, який призначили в недавньому матчі Чорноморець – Рух. Арбітр його і призначив, однак Жоржінью не зміг прошити Дімітрієвскі! Втім, всього через хвилину перевагу Італії подвоїв К'єза, який прийняв пас п'яткою від Берарді й хряпнув з-за меж штрафного у дальній кут. 2:0!

А на 3-й компенсованій хвилині Федеріко ще й розгром влаштував, забивши гол-красень. Вінгер Ювентуса отримав передачу від Берарді, хитнув захисника на лівому краю штрафного й ефектно пробив у дальню дев'ятку, перекинувши голкіпера. 3:0! Здавалося, що на цьому інтрига закрита.

Благоє Мілевскі у перерві провів потрійну заміну, знявши Мійовскі, Адемі й Манєва. На полі з'явились Ашковскі, Рістовскі та Атанасов, однак всього за кільканадцять секунд після відновлення гри Македонія могла пропустити четвертий гол! Перепасовка К'єзи, Распадорі й Бонавентури на лінії карного майданчика завершилась ударом останнього в дальній нижній – Дімітрієвскі парирував.

Покарання за марнотратство прилетіло на 52-й хвилині. У гостей спрацювала заміна. Македонці розіграли кутовий, після чого Аліоскі подав на праву стійку – Атанасов же відклеївся від захисників і пробив головою. 3:1! Інтрига була відроджена.

Італійці вже за дві хвилини відповіли прострілом з правого краю штрафного. Барелла завершив його ударом метрів з двох з гострого кута, однак Дімітрієвскі врятував македонців. На 58-й же Дімарко крутив з-за меж штрафного у дальню дев'ятку – голкіпер виручив і тут.

На цьому тиск італійців несподівано вилетів у трубу. На полі тривала рівна боротьба у повільному темпі. Північна Македонія впевнено тримала суперника на дистанції, а на 74-й хвилині гості взагалі шокували Рим – Атанасов прийняв м'яч у метрах 25-ти від воріт і бахнув з правої. Сфера рикошетом від Ачербі влетіла у лівий нижній кут. 3:2! "Скуадра" опинилася на межі фіаско.

Втім, розвинути свій успіх підопічним Благоє Мілевскі не вдалося. Італія теж не вражала своїми атаками, однак на 81-й хвилині господарі таки заспокоїли ситуацію. Распадорі відкрився на лівому краю штрафного, отримав своєчасний пас від Барелли й метрів з 12-ти поклав м'яч під праву стійку. 4:2! На цьому питання щодо переможця було закрито.

У компенсований час Ель-Шаараві добив Північну Македонію, встановивши остаточний рахунок – 5:2! Таким чином, Італія набрала 13 очок і порівнялась з Україною, випередивши нашу збірну завдяки звитязі в особистій зустрічі. Тепер підопічним Сергія Реброва необхідно лишень перемагати Скуадру.

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