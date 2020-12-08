"Це складна група, ми хотіли потрапити у квартет з Данією або Словаччиною. Ми зіграємо з чемпіонами світу, це буде цікавий матч. Ми вже грали з сильними суперниками в Лізі націй, тому готові до цього. Я сподіваюся, що з новим тренером ми зберемо нову гідну команду і вийдемо на чемпіонат світу.

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Ми знаємо фінів, грали з ними і перемогли з рахунком 4:1, могли забити їм ще один гол. Ми також домінували в матчі-відповіді у Фінляндії (0:2) і могли досягти кращого результату.

Я не пам'ятаю, щоб грав з Україною. Суперники жорсткі, але у нас такий рівень, що з цими командами ми впораємося, а ось з Францією буде цікаво. Ми повинні відрізнятися тактично і мати трохи більше удачі. Сподіваюся, ми будемо готові до цих протистоянь", – сказав Шехіч в коментарі Nova BH.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

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