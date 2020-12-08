"Это сложная группа, мы хотели попасть в квартет с Данией или Словакией. Мы сыграем с чемпионами мира, это будет интересный матч. Мы уже играли с сильными соперниками в Лиге наций, поэтому готовы к этому. Я надеюсь, что с новым тренером мы соберем новую достойную команду и выйдем на чемпионат мира.

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Мы знаем финнов, играли с ними и победили со счетом 4:1, могли забить им еще один гол. Мы также доминировали в ответном матче в Финляндии (0:2) и могли достичь лучшего результата.

Я не помню, чтобы играл с Украиной. Соперники жесткие, но у нас такой уровень, что с этими командами мы справимся, а вот с Францией будет интересно. Мы должны отличаться тактически и иметь немного больше удачи. Надеюсь, мы будем готовы к этим противостояниям", – сказал Шехич в комментарии Nova BH.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами будут бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

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