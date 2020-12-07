Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини Чемпіонату світу 2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

Онлайн-трансляція жеребкування відбору ЧС-2022 – як це було

"Синьо-жовті" отримали найважчого суперника з першого кошика – чинних чемпіонів планети французів. Збірна України зустрічалась з "гальськими півнями" десять разів: 1 перемога, 3 нічиї та 6 поразок. Зовсім нещодавно команди проводили товариський матч у Парижі, який завершився жорстоким побиттям підопічних Шевченка з рахунком 1:7.

Обидва поєдинки з Фінляндією у відборі до ЧС-2018 завершились тріумфами (1:0 вдома, 2:1 в гостях). З казахами у нас – також стовідсотковий результат (4 звитяги). Натомість проти Боснії і Герцоговини зіграємо вперше.

Нагадаємо, що 10 переможців груп гарантовано поїдуть на Мундіаль, який відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Команди, що посядуть другі місця, та 2 збірні з найкращими результатами в останній Лізі націй (з тих, що не фінішують на перших двох позиціях у відборі) зіграють плей-офф, за підсумками якого омріяні перепустки на ЧС-2022 отримають ще 3 збірні.

Відбір на Чемпіонат світу стартує 24 березня 2021-го, а завершиться у листопаді того ж року. У березні 2022-го пройде плей-офф, який складатиметься з двох етапів (по 1 матчу).