Збірна України отримала непростий жереб у кваліфікації чемпіонату світу 2022. Майже усі експерти сходяться на думці, що нам світить боротьба за другу сходинку.

Україна зіграє з Францією після 1:7

Чемпіони світу французи навряд чи подарують комусь першу позицію, яка гарантує пряме потрапляння на катарський Мундіаль. Будьмо відвертими, команда Дешама перебуває на кілька рівнів вище за кожного суперника по відбору, включно з Україною. "Ле Бльо" – це повернення недавніх кошмарів і водночас хороший шанс взяти реванш за принизливі 1:7. Соцмережі тверезо оцінюють ситуацію – наша збірна є приреченою на боротьбу за плей-офф.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

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