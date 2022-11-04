Роттердам знайомить Лотіто з турніром для невдах у відеоогляді матчу Фейєнорд – Лаціо – 1:0
Фейєнорд обіграв Лаціо в матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
Нещодавно президент Лаціо Клаудіо Лотіто зробив недоречний коментар на адресу сусідів з Роми. Він сказав, що йому не цікавий такий турнір, як Ліга конференцій. "ЛК – турнір для невдах, таких як Рома", – заявив тоді Лотіто.
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І ось за підсумками матчу з Фейєнордом у президента "орлів" буде можливість познайомитися з новим турніром ближче. Тому що поразка Лаціо в Роттердамі (0:1) відправила римлян саме у цей новостворений турнір, який минулого сезону виграла Рома.
На стадіоні де Куйп у Роттердамі все вирішив один влучний удар Сантьяго Хіменеса на 64-й хвилині.