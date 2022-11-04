"С трибун на нашу скамью запасных летели мешки с мочой! Конечно, это нас очень раздражало. Мы даже не говорим о решениях судей.

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Один игрок соперника позволил себе 7-8 фолов, а предупреждение получали только наши футболисты. В голевой атаке Фейеноорда было сразу два фола. Все началось с нарушения против Канчельери у моей скамьи, а затем Патрика явно толкнули на вратаря. Я надеялся, что хоть VAR это исправит, но нет. Соперник постоянно фолил, а желтые давали только моим ребятам", – приводит слова Сарри TMWeb.

Добавим, что босниец Ирфан Пельто показал игрокам Фейеноорда 2 "горчичника", а представителям Лацио аж 9 (Ромеро заработал две и ушел отдыхать раньше). Поражение сбросило "орлов" на третье место, поэтому евросезон для них продолжится в Лиге конференций.

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