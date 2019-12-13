"З такою грою у плей-офф Ліги Європи нічого робити", – Дем'яненко шокований невдачею Динамо

Колишній головний тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко прокоментував виліт рідної команди з єврокубків після нічиєї зі швейцарським Лугано (1:1) у 6-му турі групового етапу Ліги Європи.

"Не знаю, як можна було не вийти в плей-офф Ліги Європи з такої групи. Потрібно було просто виграти та спокійно пройти далі. Не розумію...

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Важко сказати, що трапилося з Динамо. У голові крутиться лише одне – як це так?.. З іншого боку, варто визнати, що з такою грою у плей-офф Ліги Європи нічого робити. Хай це гірка, але правда.

Запитання щодо гри киян в атаці є риторичним. Хай із цим розбираються всередині команди. Моя думка – нападу в Динамо немає. Скажіть, що роблять у команді всі ці іноземці? Так грають і Кендзьора, і Кадар... Вважаю, що вони повинні бути на дві голови кращі за українських футболістів, і тільки тоді потрапляти в стартовий склад. Коли українські гравці їдуть виступати за зарубіжні клуби, від них вимагають максимум, і тільки тоді наші легіонери отримують шанс і досягають успіхів.

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Згоден, що налаштування не було. Хоча складно сказати, чи головна причина невдачі. Лугано нічим особливим не відзначилось. Діяли дуже просто – від оборони й нічого не придумували. Лугано шукав шанс упіймати господарів поля на власній помилці – і це вдалося зробити наприкінці першого тайму.

Команді потрібні гравці! Свої, українські хлопці. В Динамо зараз багато іноземців, і який зиск від них? Проблема в тому, що ці легіонери – посередні футболісти. Коли гравець приходить у відомий зарубіжний клуб, він зобов'язаний майже відразу додати. Погляньте на приклад наших Яремчука та Маліновського. Перший із них чудово грає за Гент, є лідером бельгійської команди, а другий – лише нещодавно перебрався в Аталанту й уже визнається одним із найкращих у цій італійській команді. Більше мені сказати нічого, я здивований і засмучений", – цитує Дем'яненка Zbirna.com.

Нагадаємо, що Динамо напередодні не змогло перемогти Лугано та вилетіло з єврокубків. Віктор Циганков забив єдиний м'яч киян у поєдинку на 90+4-й хвилині.