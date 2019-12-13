"Немає команди", – Сабо знищив Динамо за провальну комплектацію

Колишній керманич київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував виліт "біло-синіх" із єврокубків після нічиєї зі швейцарським Лугано (1:1) у 6-му турі групового етапу Ліги Європи.

"Кияни провалилися. В Динамо немає команди. Є футболісти, але немає команди. Майстерність гравців на дуже низькому рівні. Так, вони тисли суперника, накидали м'яч – і що далі? Абсолютно нічого. Я не побачив стилю гри Динамо – флангових проходів, забігань, передач на випередження. Все поставлено на дуже низькому рівні. От і вилетіли. Кому ми програли групу? Сором...

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Не бачив тактики у киян в цій грі. Вони повинні були вивчити Лугано. Це не сильна команда і ми повинні були їх перегравати. На жаль, ми опустилися самі на рівень команди-середняка. Ще питання в тому, чи, взагалі, готові гравці до обраної тактики.

Не знаю, чи щось зміниться. Я читав статтю Артема Франкова і він дуже грамотно відзначив: "Покажіть мені людей, які рекомендували гравців, яких взяли вільними агентами". Чи розуміються вони на футболі, чи ні? Коли я працював, то дивився, які в цього гравця якості: чи є швидкість,мислення, як він працює із партнерами, чи може він додати, чи ні. А тоді вже обговорюємо – купити гравця чи ні. Як можна брати футболіста, який нижче середнього рівня? Вони не годяться для такої команди, як Динамо?

Не хочеться нікого образити, але для чого взяли Караваєва? Він був потрібен? Де він має грати? Циганкова перевели в середину, а він хороший на своєму місці. Команду "перетасували", а гри немає ніякої. Я теж переживаю через таку гру, але це футбол низького рівня. Мабуть, це найслабший склад і найслабша гра Динамо на євроарені. Кияни опустилися в середню частину, де Колос, Олімпік, Зоря, але, у зв'язку з тим, що там з'явився Скрипник, там більш-менш справи йдуть. Я завжди казав, що є Шахтар і Динамо – далі всі однакові. Зараз кияни опустилися в цю когорту", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Динамо напередодні не змогло перемогти Лугано та вилетіло з єврокубків. Віктор Циганков забив єдиний м'яч киян у поєдинку на 90+4-й хвилині.