Динамо – Лугано – відео голів

Динамо приймало Лугано у 6 турі групового етапу Ліги Європи – поєдинок завершився нічиєю 1:1. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Динамо до перерви володіло ініціативою, більше атакувало та навіть забило, однак гол Буяльського арбітри скасували через офсайд. Втім, під завісу першого тайму оборона киян провалилася та дозволила Лугано відкрити рахунок. Дальмонте справа залетів у штрафний майданчик "біло-синіх" і відпасував у центр на вільного Араторе. Удар головою – 0:1.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

Динамо – Лугано: відео гола Араторе

У компенсований арбітром час Динамо зрівняло рахунок зусиллями Циганкова – Віктор класно поклав у дальній кут. Однак цей гол ніяк не допоміг "біло-синім". Нічия 1:1 вибила киян з Ліги Європи.

Динамо – Лугано: відео гола Циганкова