toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Динамо – Лугано – відео голів

21:54 7509 Читать на русском
Динамо – Лугано – відео голів
Динамо – Лугано – відео голів і огляд матчу

Динамо приймало Лугано у 6 турі групового етапу Ліги Європи – поєдинок завершився нічиєю 1:1. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

Динамо до перерви володіло ініціативою, більше атакувало та навіть забило, однак гол Буяльського арбітри скасували через офсайд. Втім, під завісу першого тайму оборона киян провалилася та дозволила Лугано відкрити рахунок. Дальмонте справа залетів у штрафний майданчик "біло-синіх" і відпасував у центр на вільного Араторе. Удар головою – 0:1.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

Динамо – Лугано: відео гола Араторе

У компенсований арбітром час Динамо зрівняло рахунок зусиллями Циганкова – Віктор класно поклав у дальній кут. Однак цей гол ніяк не допоміг "біло-синім". Нічия 1:1 вибила киян з Ліги Європи.

Динамо – Лугано: відео гола Циганкова

blog_ava
Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу гру
13:57
14701
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Лугано Відеоновини Лугано Лугано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІ
    Росія — 12:454988 Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІ
23
год
:
8
хв
Хоффенхайм
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук