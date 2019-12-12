Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

Динамо розписало нічию з Лугано (1:1) у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Звіт доленосного для киян поєдинку читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Лугано, розпочався о 19:55 за київським часом. Для виходу в плей-офф команді Михайличенка потрібно було перемагати швейцарців, бажано – з різницею у два м'ячі, щоб не залежати від данського протистояння наших суперників. Нічия або поразка означала припинення боротьби за престижний єврокубок вже на стадії групового етапу. Перед вирішальним поєдинком кияни посідали третю сходинку (6 очок), Мальме був другим (8), а Копенганен – першим (9). Віце-чемпіони України не могли розраховувати на трьох дискваліфікованих гравців основи – Вербіча, Шабанова та Сидорчука.

Динамо – Лугано – відео голів

Активніше розпочало Динамо, виконавши чотири кутові удари за стартові п'ять хвилин. Де Пена подав від прапорця, а Бєсєдін головою зарядив над поперечкою. Це був перший класний момент поблизу воріт Да Кости. Гості відповідають пострілом Яо метрів з 10-ти – також невлучно, але дуже небезпечно. Не встежили кияни за ривком захисника Лугано, який мав час, щоб прицілитись значно краще. Циганков у дебюті сигналізував щось схоже на заміну, але зумів продовжити гру.

Динамо – Лугано: склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гвідотті грубо діє проти Циганкова, намагаючись заблокувати удар капітана Динамо. Кияни отримали право на перспективний штрафний, але Де Пена з півкола б'є у стінку – слабо та безхитрісно. Перші 20 хвилин минають з відчутною перевагою "біло-синіх": 78% володіння м'ячем, 3 удари. Не вистачає лише останньої передачі з завершальним ударом. Краваєв на швидкості змістився до центру і вистрілив по горобцях.

Циганков ефектно розібрався з захисником, подав на ближню стійку, а Карлос у падінні головою схибив. Трагічний показник влучності ударів у киян за перші півгодини – нуль з семи. Бєсєдін як символ нікудишньої реалізації. Після розкішної передачі Миколенка Артем з метра (!) лупить над поперечкою. У цьому епізоді було складніше не забити. Епічний фейл 23-річного форварда. А вже за мить Циганков пробиває вище воріт зі штрафного.

Шепелєв цілить у захисника, м'яч відлітає до Буяльського, а той котить у порожні, однак лайнсмен фіксує офсайд. Завчасно радіє хавбек Динамо. Натомість Лугано шокуюче забиває у роздягальню! Провал зліва призводить до передачі Дальмонте на Араторе, який головою замикає у правий від Бущана кут. Катастрофа після першого тайму.

Не змінюється картина після перерви. Команда Михайличенка продовжує марнувати хороші моменти. Циганков з ближньої дистанції знаходить корпус захисника. Караваєв не замикає на дальній стійці блискучий пас від Де Пени. Ще за хвилину уругваєць виконує штрафний, а футболіст Лугано ледь не переправляє у власні ворота. Цього разу вже сам Карлос пробиває головою – Да Коста витягує з-під поперечки.

Бєсєдін награв на цілий випуск футбольних фейлів. Артем на лінії воріт дивом розминається з м'ячем, який рикошетом від ноги Буяльського влучає у стійку. Фантастичний нефарт Динамо! Михайличенко реагує заміною – Цітаішвілі виходить замість Кендзьори на 64-й хвилині. Да Коста рятує Лугано, виконавши сейв після удару Циганкова зі штрафного. А Бєсєдін вкотре марнує супершанс, поціливши у футболіста гостей з вбивчої позиції. Справедливо Артем сідає на лавку (80 хв), поступившись місцем Солю. Трохи раніше Гармаш вийшов замість Де Пени.

Фран приклався здалеку, але не зумів переграти Да Косту, який перевів сферу на кутовий. Після цього Буяльський промахнувся обвідним ударом в ближній кут. У компенсований час Соль не забив з декількох метрів. На 90+3 Циганков таки вразив дальній кут, але цього виявилось замало, щоб пройти далі. Мальме перемогло в Данії. Кияни шокуюче покидають турнір, посівши третє місце у слабкій групі.