Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса розповів про підготовку до матчів проти Люксембурга та Англії.

– Чи всіх гравців, яких планували, вдалося запросити на жовтневі поєдинки відбору Євро-2025? Чи хтось з якихось причин відсутній?

– Так, усі футболісти, яких ми хотіли викликати, тут разом із нами. Деякі з них не грали останні матчі у своїх клубах через травми, але зараз вони всі готові до роботи.

Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2025 проти Люксембургу та Англії

– Яке враження справили на вас підопічні в останніх поєдинках єврокубків та УПЛ? Кого конкретно відзначите?

– Вони прогресують від туру до туру. Дехто з них грає більше, дехто бореться у своїх командах за місце в основі. Нам потрібно розуміти, що український чемпіонат – турнір із хорошим потенціалом, навіть попри зменшену кількість легіонерів. Сподіваюсь, що українська молодь скористається своїм шансом.

– Напевно, ви вже ретельно проаналізували стартовий матч із Північною Ірландією. Які головні висновки зробили?

– Думаю, що й проти Північної Ірландії, і проти Німеччини команда виконала хорошу роботу. В обох поєдинках ми намагалися володіти ініціативою, не боялися м'яча. Інколи наші рішення були не найкращими, але команда намагалася відповідати ігровому стилю. Можливо, ми не були дуже агресивними у фінальній зоні, нам потрібно допрацювати в цій площині. Але ставлення гравців до роботи було досить хорошим.

– Яке враження справила команда Люксембурга в перших двох іграх? Які її сильні сторони?

– У них є швидкі гравці в атакувальній лінії. Так, проти Англії вони захищалися більшу частину часу й намагалися вразити суперника на контратаках, але проти Північної Ірландії вони добре розпочали, контролюючи м'яч, забили гол і перемогли. Проти Люксембурга буде непростий матч.

– Чотири очки (приміром, три в Люксембурзі та одне з Англією) вважатимете за позитивний урожай у жовтневих матчах?

– На цей момент я сфокусований на процесі. Для мене важливо, щоб у цих поєдинках команда грала все краще. Якщо будемо покращуватися, буде й результат. Усі гравці знають, що результат – це рахунок на табло, але також це й можливість прогресувати в молодіжній збірній", – цитує Мельгосу офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок проти Люксембурга відбудеться у четвер, 12 жовтня. Початок зустрічі о 20:30 за Києвом.

Молодіжна збірна України розпочала відбір на Євро-2025 перемогою над Північною Ірландією