Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2025 проти Люксембургу та Англії
Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у жовтневих поєдинках відбору до чемпіонату Європи.
До заявки збірної України U-21 потрапили 24 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Голкіпери: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн.
Захисники: Вівчаренко, Боль, Батагов, Фарина, Скорко, Смоляков, Роман, Дідик, Салюк.
Півзахисники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинський, Яцик, Квасниця, Кучерявий, Брагару, Очеретько.
Нападники: Гунічев, Краснопір, В'юнник.
Нагадаємо, що збірна України U-21 зіграє проти Люксембурга 12 жовтня (початок о 20:30), а проти Англії – 16 жовтня (початок о 19:30).
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