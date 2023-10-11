Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал о подготовке к матчам против Люксембурга и Англии.

– Всех ли игроков, которых планировали, удалось пригласить на октябрьские поединки отбора Евро-2025? Или кто-то по каким-то причинам отсутствует?

– Да, все футболисты, которых мы хотели вызвать, здесь вместе с нами. Некоторые из них не играли последние матчи в своих клубах из-за травм, но сейчас они все готовы к работе.

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– Какое впечатление произвели на вас подопечные в последних поединках еврокубков и УПЛ? Кого конкретно отметите?

– Они прогрессируют от тура к туру. Некоторые из них играют больше, некоторые борются в своих командах за место в основе. Нам нужно понимать, что украинский чемпионат – турнир с хорошим потенциалом, даже несмотря на уменьшенное количество легионеров. Надеюсь, что украинская молодежь воспользуется своим шансом.

– Наверное, вы уже тщательно проанализировали стартовый матч с Северной Ирландией. Какие главные выводы сделали?

– Думаю, что и против Северной Ирландии, и против Германии команда проделала хорошую работу. В обоих поединках мы старались владеть инициативой, не боялись мяча. Иногда наши решения были не лучшими, но команда старалась соответствовать игровому стилю. Возможно, мы не были очень агрессивными в финальной зоне, нам нужно доработать в этой плоскости. Но отношение игроков к работе было достаточно хорошим.

– Какое впечатление произвела команда Люксембурга в первых двух играх? Какие ее сильные стороны?

– У них есть быстрые игроки в атакующей линии. Да, против Англии они защищались большую часть времени и пытались поразить соперника на контратаках, но против Северной Ирландии они хорошо начали, контролируя мяч, забили гол и победили. Против Люксембурга будет непростой матч.

– Четыре очка (например, три в Люксембурге и одно с Англией) будете считать за положительный урожай в октябрьских матчах?

– На данный момент я сфокусирован на процессе. Для меня важно, чтобы в этих поединках команда играла все лучше. Если будем улучшаться, будет и результат. Все игроки знают, что результат – это счет на табло, но также это и возможность прогрессировать в молодежной сборной", – цитирует Мельгосу официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок против Люксембурга состоится в четверг, 12 октября. Начало встречи в 20:30 по Киеву.

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