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"З кайфом": гравці Динамо знімали стрес після завершення сезону УПЛ на природі – фото з трофеєм

08:28 - Читать на русском
"З кайфом": гравці Динамо знімали стрес після завершення сезону УПЛ на природі – фото з трофеєм
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Для футболістів Динамо розпочалась довгоочікувана відпустка, якою вони вирішили скористатись вже в перший день.

Захисник Динамо Віталій Миколенко у компанії свого товариша і одноклубника Миколи Шапаренка вирушили на риболовлю.

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Поки уся футбольна Україна намагається передбачити, хто очолить київський клуб після відставки Олексія Михайличенка, гравці "біло-синіх" похизувались в Instagram спільним фото вагомим уловом. "З кайфом", – підписав фото Миколенко.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ "біло-сині" посіли другу сходинку, яка дозволяє їм зіграти у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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Динамо Динамо Микола Микола Шапаренко Віталій Віталій Миколенко
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