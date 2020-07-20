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Михайличенко хотів самостійно подати у відставку – ЗМІ натякає на "підставу" від президента Динамо

18:23 - Читать на русском
Михайличенко хотів самостійно подати у відставку – ЗМІ натякає на "підставу" від президента Динамо
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Звільнення Олексія Михайличенка з посади наставника Динамо набирає скандальних обрисів.

Портал Динамо Киев Inside натякнув, Олексій Михайличенко мав намір самостійно подати у відставку, але президент "біло-синіх" Ігор Суркіс відмовив фахівцю.

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За історією, функціонер запевнив Михайличенка, що йому не варто хвилюватись, а наступного дня прийняв рішення звільнити тренера. Варто відзначити, що джерело не називає в цій розповіді конкретних імен.

Нагадаємо, після фіаско у матчі з Колосом (0:2) Олексій Михайличенко був звільнений з посади головного тренера Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Олексій Олексій Михайличенко
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