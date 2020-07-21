"С кайфом": игроки Динамо снимали стресс после завершения сезона УПЛ на природе – фото с трофеем

Для футболистов Динамо началсядолгожданный отпуск, которым они решили воспользоваться уже в первый день.

Защитник Динамо Виталий Миколенко в компании своего товарища и одноклубника Николая Шапаренко отправились на рыбалку.

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Пока вся футбольная Украина пытается предсказать, кто возглавит киевский клуб после отставки Алексея Михайличенко, игроки "бело-синих" похвастались в Instagram общим фото весомым уловом. "С кайфом", – подписал фото Миколенко.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ "бело-синие" заняли второе место, которое позволяет им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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