Англійська футбольна ліга зняла трансферне ембарго з Кардіфф Сіті після внесення клубом першого траншу за Еміліано Салу.

Вчора Кардіфф Сіті виплатив Нанту 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей внесок став першим за трансфер Еміліано Сали, який розбився в авіакатастрофі у січні 2019 року.

Кардіфф сплатив Нанту перший внесок за трансфер загиблого Сали

До цього моменту Кардіфф два роки позивався до УЄФА і відмовлявся платити за гравця.

Після вчорашньої виплати керівництво Кардіффа сподівалося, що Англійська футбольна ліга зніме ембарго на трансфери, яке було накладено на клуб. І це сталося, інформує ВВС.

Проте, ФІФА цю інформацію ще не підтвердила.

Зараз валлійська команда посідає 20-е місце у Чемпіоншипі.

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