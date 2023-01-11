З Кардіффа зняли ембарго на трансфери
Англійська футбольна ліга зняла трансферне ембарго з Кардіфф Сіті після внесення клубом першого траншу за Еміліано Салу.
Вчора Кардіфф Сіті виплатив Нанту 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей внесок став першим за трансфер Еміліано Сали, який розбився в авіакатастрофі у січні 2019 року.
Кардіфф сплатив Нанту перший внесок за трансфер загиблого Сали
До цього моменту Кардіфф два роки позивався до УЄФА і відмовлявся платити за гравця.
Після вчорашньої виплати керівництво Кардіффа сподівалося, що Англійська футбольна ліга зніме ембарго на трансфери, яке було накладено на клуб. І це сталося, інформує ВВС.
Проте, ФІФА цю інформацію ще не підтвердила.
Зараз валлійська команда посідає 20-е місце у Чемпіоншипі.
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