Кардіфф сплатив Нанту перший внесок за трансфер загиблого Сали
Кардіфф Сіті виплатив Нанту 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Це перший внесок за трансфер Еміліано Сали, який розбився в авіакатастрофі в січні 2019 року.
Після виплати першого внеску Кардіфф сподівається, що ФІФА зніме ембарго на трансфери, накладене на клуб. Про це повідомляє ВВС.
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Валлійський клуб, який виступає в чемпіонаті Англії, звернувся з офіційним проханням скасувати ембарго, щоб мати можливість підписувати гравців у січневе трансферне вікно.
Нагадаємо, що взимку 2019 року Кардіфф вирішив придбати у Нанта нападника Еміліано Салу. Коли контракт уже було підписано, гравець загинув в авіакатастрофі дорогою з Франції до Англії. Тоді ж Кардіфф і відмовився платити Нанту за цей трансфер.
Зараз валлійська команда посідає 20 місце в Чемпіоншипі.
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