"Перемогли на виїзді, але розуміли – будь-яка команда вміє грати, ми поважаємо суперника. Нам дуже допоміг високий пресинг, сьогодні вийшла наша молодь, яка додає енергії. Вони грають за дубль і виходять, коли треба.

Історичний хет-трик Кочергіна у відеоогляді матчу Інгулець – Зоря – 1:5

Наступна гра з Динамо, і це буде зовсім інший матч. Можна насолоджуватися такою перемогою, але сезон тільки починається. У Кочергіна є гарна якість – він командний гравець, вистрілив у потрібний момент. Два швидкі голи заспокоїли нас, але ми не перестали грати, продовжували тиснути.

Щоб зняти напругу позаду ми підняли тиск попереду, випустили двох молодих легіонерів. Дебютні голи будуть для них радістю. Це хороші хлопці, які підглядають за дорослими. Що буде далі – залежить від них", – заявив Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Зоря розтрощила Інгулець завдяки хет-трику Кочергіна та двом асистам Булеци