"Победили на выезде, но понимали – любая команда умеет играть, мы уважаем соперника. Нам очень помог высокий прессинг, сегодня вышла наша молодежь, которая добавляет энергии. Они играют за дубль и выходят, когда нужно.

Исторический хет-трик Кочергина в видеообзоре матча Ингулец – Заря – 1:5

Следующая игра с Динамо, и это будет совсем другой матч. Можно наслаждаться такой победой, но сезон только начинается. У Кочергина есть хорошее качество – он командный игрок, выстрелил в нужный момент. Два быстрых гола успокоили нас, но мы не перестали играть, продолжали давить.

Чтобы снять напряжение позади мы подняли давление впереди, выпустили двух молодых легионеров. Дебютные голы будут для них радостью. Это хорошие ребята, которые подглядывают за взрослыми. Что будет дальше – зависит от них", – заявил Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Заря разгромила Ингулец благодаря хет-трику Кочергина и двум асситам Булецы