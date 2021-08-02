Луганці влаштували справжній бліцкриг, забивши двічі до 7-ї хвилини. Героєм обох епізодів став Владислав Кочергін, якому вдалися два красиві удари з-за меж карного майданчика.

Зоря розтрощила Інгулець завдяки хет-трику Кочергіна та двом асистам Булеци

Відразу по перерві нестримний хавбек Зорі довів рахунок до розгромного та вписав своє ім'я в історію – автор першого хет-трику в УПЛ 2021/22. Гол престижу від Сітало лише роздратував гостей. Легіонери Крістіан та Фрімпонг оформили прем'єрні м'ячі у складі Зорі, поставивши Інгулець на місце.