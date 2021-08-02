Історичний хет-трик Кочергіна у відеоогляді матчу Інгулець – Зоря – 1:5
22:00 - Читать на русском
Зоря знищила Інгулець у матчі 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Овусу Раймонд Фрімпонг 90+2’
90+2’ Овусу Раймонд Фрімпонг
Луганці влаштували справжній бліцкриг, забивши двічі до 7-ї хвилини. Героєм обох епізодів став Владислав Кочергін, якому вдалися два красиві удари з-за меж карного майданчика.
Зоря розтрощила Інгулець завдяки хет-трику Кочергіна та двом асистам Булеци
Відразу по перерві нестримний хавбек Зорі довів рахунок до розгромного та вписав своє ім'я в історію – автор першого хет-трику в УПЛ 2021/22. Гол престижу від Сітало лише роздратував гостей. Легіонери Крістіан та Фрімпонг оформили прем'єрні м'ячі у складі Зорі, поставивши Інгулець на місце.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter