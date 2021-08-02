Інгулець і Зоря у 1-му турі нового сезону УПЛ зазнали поразок, але петровці на виїзді програли Шахтарю (забивши красивий гол), а луганці вдома згоріли оновленій Олександрії (всуху). Віктор Скрипник, попри невдачу, залишився задоволений футболом своїх підопічних – втім, очок це задоволення не приносить. "Мужикам" терміново потрібно було набирати оберти й перемагати. Тим паче, що вже за три тижні команда стартує в єврокубках.

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Від Інгульця очікували в'язкого та непоступливого футболу, однак на старті зустрічі луганці шокували фанів у Кропивницькому. Вже на 5-й хвилині Сайядманеш мав виводити Зорю уперед внаслідок вривання на лівий край штрафного та удару в дальній кут – Гальчук парирував, але вже через кільканадцять секунд Євген змушений був виймати м'яч із сітки. Гості виконали подачу з кутового, яку захисники винесли на Кочергіна, а Владислав метрів з 20-ти потужно пробив з підйому. 0:1!

Ще за хвилину вінгер Зорі святкував дубль. Луганці накрили господарів високим пресингом, Гальчук під тиском вибив м'яч в ноги Сайядманешу, а той виконав простріл з лівого краю карного майданчика – передачу вибили на Громова. Артем одразу ж скинув м'яч на Кочергіна, а Влад у дотик закрутив сферу під дальню стійку. 0:2! На лавці запасних Інгульця всі сиділи у шоці. У VIP-ложі емоції також були красномовними.

Петровці спробували повернутись у гру в середині першого тайму. Двічі з дистанції стріляв Опанасенко, однак обидва його постріли не склали серйозних проблем для Шевченка. На 23-й хвилині Ковальов пробивав з меж штрафного – удар заблокував Фаворов. В цілому, господарі виглядали активно, але дуже банально. Луганці ж раз за разом тікали у контратаки, ледь не вбивши інтригу до 30-ї хвилини. Від третього швидкого голу врятував Гальчук, який парирував замикання Шахаба впритул та постріл Кочергіна з лівої половини карного майданчика під ближню стійку.

Під кінець першого тайму Зоря дещо розслабилась. Інгулець міг скористатись цим на 42-й хвилині: Гопе виконав скидку на Запорожця, а той метрів з 18-ти пробив низом – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Гості натяк зрозуміли. На перерву вони пішли за переваги в два голи, а вже за п'ять хвилин після неї "мужики" оформили розгром. Ба більше – це зробив Кочергін, який отримав своєчасну передачу на правий край штрафного й пробив у ближній кут. 0:3. Цей хет-трик став першим у кар'єрі Влада в УПЛ. Асист у активі Шахаба.

Питання щодо переможця були зняті, хоча Сергій Лавриненко не бажав з цим миритись. На 60-й хвилині він провів дві атакувальні заміни, кинувши у бій Шарая та Козака – втім, спроби забити бодай гол престижу наривались лише на нові контратаки Зорі. Зокрема, на 62-й хвилині Шахаб стріляв з меж штрафного після флангової передачі Фаворова (удар накрили), а на 65-й Булеца пробивав з лінії воротарського після пасу від Сайядманеша – м'яч, однак, зрізався з ноги Сергія. За марнотратство гостей ледь не покарав Опанасенко, якому на 72-й хвилині вдався непоганий дальній постріл під ліву стійку. Шевченко впорався з ним.

Цього разу "мужики" натяків не зрозуміли. Інгулець же таки був винагороджений за сміливість, скоротивши відставання в рахунку на 75-й хвилині внаслідок прострілу Полегенька – Сітало у дотик переправив м'яч у дев'ятку. 1:3! Ще за п'ять хвилин Артем міг заробити пенальті, адже свіжий Руфаті тягнув його за руки та футболку. Втім, арбітр вирішив показати жовту картку за симуляцію. Віктор Скрипник, тим часом, кинув у бій Крістіана та Луньова, знявши з гри іранських форвардів.

Цей хід спрацював вже на 83-й хвилині: Булеца отримав м'яч на лівому краю штрафного та віддав передачу в центр, Кочергін пропустив пас на Крістіана, а бразилець замкнув метрів з 10-ти – 1:4! Після цього Інгулець капітулював, а Зоря у компенсований час провела ще й п'ятий гол. Його забив Фрімпонг, який замкнув простріл від Булеци. 1:5 – "мужики" святкують розгромну перемогу.

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