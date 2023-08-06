Бакарі Сіссе, радник Садьйо Мане, пояснив, чому вінгер був змушений покинути Баварію всього за рік виступів.

"Будь-хто, хто знайомий з європейським футболом, знає, що Лерой Сане – дуже зверхній хлопець. Натомість Садьйо ніколи не створював проблем у своїх командах. Тоді Сане перейшов межу, але за 30 хвилин після інциденту надіслав Мане повідомлення з вибаченнями. Він зрозумів, що облажався. Садьйо прийняв його вибачення, сказавши: "Сподіваюся, це більше не повториться, тому що я дуже пишаюся тим, хто я є".

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З боку Баварії проявлялася невдячність. Це просто божевілля. Лерой Сане не мав жодних претензій. Якби Садьйо був неправий, його оштрафували б значно сильніше. Якщо колір шкіри Мане непокоїв Сане, він також непокоїв босів мюнхенської Баварії.

Жодних штрафів на 500 тисяч євро не було. У платіжних відомостях таких грошей навіть близько не було. Було лише 50 тисяч євро.

Мені також шкода Томаса Тухеля. Він перепросив Садьйо, бо обіцяв, що той гратиме у його команді. Але цього не сталося, бо керівництво наказало Тухелю не ставити Мане. У Баварії все пішло не так, як планувалося", – заявив Сіссе у коментарі RMC.

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