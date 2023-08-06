"Любой, кто знаком с европейским футболом, знает, что Лерой Сане – очень высокомерный парень. А вот Садио никогда не создавал проблем в своих командах. Тогда Сане перешел границу, но через 30 минут после инцидента отправил Мане сообщение с извинениями. Он понял, что облажался. Садио принял его извинения, сказав: "Надеюсь, это больше не повторится, потому что я очень горжусь тем, кем я являюсь".

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Со стороны Баварии проявлялась неблагодарность. Это просто безумие. Лерой Сане не имел никаких претензий. Если бы Садио был неправ, его оштрафовали бы гораздо сильнее. Если цвет кожи Мане беспокоил Сане, он беспокоил и боссов мюнхенской Баварии.

Никаких штрафов в 500 тысяч евро не было. В платежных ведомостях таких денег даже близко не было. Было всего 50 тысяч евро.

Мне также жаль Томаса Тухеля. Он извинился перед Садио, потому что обещал, что тот будет играть в его команде. Но этого не случилось, потому что руководство приказало Тухелю не ставить Мане. В Баварии все пошло не так, как планировалось", – заявил Сиссе в комментарии RMC.

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