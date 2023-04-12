Після фінального свистка у Мане були претензії на адресу Сане стосовно того, як він розмовляв із ним під час матчу на полі. Як інформує Bild, екс-форвард Ліверпуля раптово зірвався і вдарив партнера по Баварії в обличчя.

Гольовий пас Холанда в стилі де Брюйне у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Баварія – 3:0

Повідомляється, що Садьйо розбив Лерою губу.

Згідно з джерелом, суперечка між Мане і Сане сталася на 83-й хвилині матчу. Садьйо відкривався для передачі замість того, щоб залишатися на місці й отримати м'яч у статиці. Сане, який був особливо мотивований у грі проти колишньої команди, розлютився і почав пояснювати партнеру, що йому слід було ухвалити інше рішення. У результаті пасу Сане на Мане м'яч було втрачено – суперник здійснив перехоплення.

Баварія поступилася в першому чвертьфіналі ЛЧ із рахунком 0:3.

Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 Ліги чемпіонів – Гвардіола не перемудрував і насмілився добити Тухеля