Вже у п'ятницю, 13 жовтня, збірна України U-17 (футболісти не старші 2007 року народження) розпочне підготовчий збір до матчів кваліфікації Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Півзахисник Бенфіки виступатиме за збірну України

"Синьо-жовті" потрапили до групи 3 разом із Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. Міні-турнір проходитиме з 15 до 21 жовтня в Ліхтенштейні. Запрошення на збір отримали 20 гравців. Цікаво, що Єзерський вже традиційно намагається залучати талановиту українську молодь з європейських клубів, не зациклюючись на гравцях з української першості.

Склад юнацької збірної України U-17 виглядає наступним чином:

Воротарі: Олександр Харечко (Рух), Олександр Петренко (Байєр).

Захисники: Олексій Рибак, Даніель Дехтяр, Дем'ян Третяк (усі – Динамо), Микита Шелікета, Єгор Данковський (обидва – Шахтар), Кирило Дігтяр (Металіст), Євгеній Рябоконь (Словацко).

Півзахисники: Павло Люсін, Володимир Озимай (обидва – Динамо), Євгеній Гармаш (Шахтар), Назар Бондар (Рух), Олександр Драган (Аталанта), Богдан Оличенко (Баварія), Дмитро Богданов (Динамо Дрезден), Олександр Сорока, Артур Ухань (обидва – Гент).

Нападники: Іван Денисов (Рух), Артем Степанов (Байєр).

Нагадаємо, володарі двох перших місць у відбірних групах та п'ять найкращих третіх збірних вийдуть в елітний раунд, де на них уже чекають Нідерланди. Поєдинки цієї стадії пройдуть у березні 2024 року. У них визначаться 15 збірних, що приєднаються до Кіпру у фінальному турнірі, який триватиме з 20 травня до 5 червня.

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