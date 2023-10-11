Уже в пятницу, 13 октября, сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начнет подготовительный сбор к матчам квалификации Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ.

Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины

"Сине-желтые" попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне. Приглашение на сбор получили 20 игроков. Интересно, что Езерский уже традиционно пытается привлекать талантливую украинскую молодежь из европейских клубов, не зацикливаясь на игроках из украинского первенства.

Состав юношеской сборной Украины U-17 выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Харечко (Рух), Александр Петренко (Байер).

Защитники: Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третьяк (все – Динамо), Никита Шеликета, Егор Данковский (оба – Шахтер), Кирилл Дегтярь (Металлист), Евгений Рябоконь (Словацко).

Полузащитники: Павел Люсин, Владимир Озимай (оба – Динамо), Евгений Гармаш (Шахтер), Назар Бондарь (Рух), Александр Драган (Аталанта), Богдан Оличенко (Бавария), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден), Александр Сорока, Артур Ухань (оба – Гент).

Нападающие: Иван Денисов (Рух), Артем Степанов (Байер).

Напомним, обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших третьих сборных выйдут в элитный раунд, где их уже ждут Нидерланды. Поединки этой стадии пройдут в марте 2024 года. В них определятся 15 сборных, которые присоединятся к Кипру в финальном турнире, который пройдет с 20 мая по 5 июня.

"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки