Півзахисник Шальке Вестон Маккені найближчий сезон проведе у Ювентусі, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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"Стара синьора" оголосила про про оренду 22-річного американця до літа 2021 року за 4,5 мільйона євро. У разі рішення викупити футболіста, "б'янконері" повинні будуть заплатити гельзенкірхенцям 18,5 млн євро без урахування можливих бонусів, які можуть досягти понад 7 млн євро. До слова, якщо Вестон проведе на полі 60% ігрового часу, то опція викупу стане обов'язковою. Суму трансферу туринці зможуть виплачувати протягом трьох років.

Нагадаємо, Маккені дебютував у професіональному футболі саме у Шальке у 2017 році. У минулому сезоні провів за німецький клуб 32 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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