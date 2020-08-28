Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн зацікавив одразу декілька клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє видання Corriere Dello Sport.

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Новий головний тренер Ювентуса Андреа Пірло нещодавно повідомив, що аргентинець покине туринський клуб, зазначивши, що це спільне рішення клубу і гравця. А оскільки 32-річний форвард не користується особливим попитом на трансферному ринку – потенційних покупців відлякує зарплата Ігуаїна, який отримує 7,5 млн євро без врахування бонусів – "Стара синьойра" хоче максимально вигідно продати свого бомбардира.

Серед клубів, які бажають бачити гравця у своїх лавах, боротьбу ведуть Фулхем і Ньюкасл. Окрім того, за розвитком ситуації спостерігають лондонський Вест Хем і бірмінгемська Астон Вілла. Конкуренцію британським клубам можуть скласти і катарські клуби, які також хотіли б бачити аргентинця у своєму складі.

Нагадаємо, у минулому сезоні Гонсало провів у футболці Ювентуса 44 матчі, в яких забив 11 голів і віддав 8 результативних передач. Контракт футболіста з туринцями чинний до червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

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