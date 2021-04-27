Керівництво туринців готове попрощатися з наставником, якщо команда програє Удінезе, інформує Football Italia з посиланням на La Stampa.

Доля Роналду залежить від виходу Ювентуса до Ліги чемпіонів – у разі провалу португалець обиратиме з двох варіантів

Ювентус веде запеклу боротьбу за зону Ліги чемпіонів і не має права втрачати очки. У разі звільнення Пірло сезон буде завершувати його асистент – Ігор Тудор. Матч з Удінезе відбудеться 2 травня, потім на "б'янконері" чекають чотири тури Серії А (Мілан, Сассуоло, Інтер, Болонья) і фінал Кубка Італії проти Аталанти.

Нагадаємо, Пірло очолив Ювентус влітку минулого року. Для нього це перший досвід у тренерській кар'єрі.

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