Судьба Андреа Пирло на тренерском мостике Ювентуса будет зависеть от ближайшего тура Серии А.

Руководство туринцев готово расстаться с наставником, если команда проиграет Удинезе, информирует Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Судьба Роналду зависит от выхода Ювентуса в Лигу чемпионов – в случае провала форвард будет выбирать из двух вариантов

Ювентус ведет ожесточенную борьбу за зону Лиги чемпионов и не имеет права терять очки. В случае увольнения Пирло сезон будет завершать его ассистент – Игор Тудор. Матч с Удинезе состоится 2 мая, затем "бьянконери" ждут четыре тура Серии А (Милан, Сассуоло, Интер, Болонья) и финал Кубка Италии против Аталанты.

Напомним, Пирло возглавил Ювентус летом прошлого года. Для него это первый опыт в тренерской карьере.

Гонка хромых в Испании, Гвардиола отсалютовал Кройфу, тревожное молчание Роналду – обзор уикенда