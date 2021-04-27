Якщо Ювентус не втримається в зоні Ліги чемпіонів, то відхід португальця стане неминучим, повідомляє Tuttosport.

Роналду готовий піти на великі жертви заради повернення в Манчестер Юнайтед, – GdS

Клуб втратить серйозну суму і не зможе дозволити собі зарплатню Роналду (з податками – 60 млн євро на рік). Та й сам 36-річний нападник не збирається відбувати бодай один розіграш ЛЧ у ролі глядача. Якщо команда Пірло таки зазнає невдачі, то Роналду обиратиме з двох варіантів – Манчестер Юнайтед чи ПСЖ.

Додамо, що за 5 турів до завершення в Серії А відбувається шалена битва за чільну четвірку. Аталанта з 68 очками йде другою, а далі група трьох команд з 66 пунктами – Наполі, Ювентус, Мілан.

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