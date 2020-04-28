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Ювентус знайшов альтернативу Тоналі – Конте бачить його в Інтері

28 квітня 20:13 332 Читать на русском
Ювентус знайшов альтернативу Тоналі – Конте бачить його в Інтері
Мануель Локателлі / фото із соцмереж

Туринський Ювентус має запасний варіант на випадок, якщо не зможе підписати півзахисника Брешії Сандро Тоналі. Ним активно цікавиться іспанська Барселона.

На радари "Старої синьйори" потрапив хавбек Сассуоло Мануель Локателлі, стверджує Superscommesse.it.

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Туринцям бракує стабільності в центрі поля, тому саме підсилення цієї лінії стане літнім пріоритетом. Тоналі залишається фаворитом Юве, проте там побоюються, що Брешія виставить захмарний цінник на свою зірку. Вихованець Мілана Локателлі – можливість отримати сильного виконавця за прийнятну суму. Раніше інтерес до нього проявляв Інтер, а в переході 22-річного півзахисника зацікавлений особисто керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте.

У нинішньому сезоні Мануель Локателлі провів 21 матч у всіх турнірах.

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