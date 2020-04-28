Ювентус нашел альтернативу Тонали – Конте видит его в Интере

Туринский Ювентус имеет запасной вариант на случай, если не сможет подписать полузащитника Брешии Сандро Тонали. Им активно интересуется испанская Барселона.

На радары "Старой синьоры" попал хавбек Сассуоло Мануэль Локателли, утверждает Superscommesse.it.

Барселона нашла исполнителя на ключевую позицию – в Италии его сравнивают с легендарным Маэстро

Туринцам не хватает стабильности в центре поля, поэтому именно усиление этой линии станет летним приоритетом. Тонали остается фаворитом Юве, но там опасаются, что Брешия выставит заоблачный ценник на свою звезду. Воспитанник Милана Локателли – возможность получить сильного исполнителя за приемлемую сумму. Ранее интерес к нему проявлял Интер, а в переходе 22-летнего полузащитника заинтересован лично наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Мануэль Локателли провел 21 матч во всех турнирах.

"Маліновський має 3 нетривіальні якості": українець та екс-зірка УПЛ стануть героями фіналу Серії А – версія LGdS