Ювентус своєрідно "віддячив" гравцям, які не так давно були лідерами команди.

Туринці у процесі очищення складу вирішили вдатися до категоричних методів, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Капітану Леонардо Бонуччі прямо сказали, що він більше не вписується в проект Ювентуса і повинен негайно знайти собі нове місце роботи. 36-річного захисника навіть не візьмуть в американське турне першої команди. Те саме стосується хавбеків Вестона Маккенні, Артура і Деніса Закарії, яких у минулому сезоні роздавали клубам АПЛ в оренди.

Нагадаємо, Бонуччі захищає кольори Ювентуса з 2010 року, хоча й мав скандальну "сезонну перерву" на Мілан. Центрбек провів за туринців 502 матчі і виграв 17 трофеїв.

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