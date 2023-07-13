Ювентус жестко выгоняет Бонуччи – капитана отстранили, пока не найдет себе новый клуб
Ювентус своеобразно "отблагодарил" игроков, не так давно являвшихся лидерами команды.
Туринцы в процессе очищения состава решили прибегнуть к категоричным методам, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
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Капитану Леонардо Бонуччи прямо сказали, что он больше не вписывается в проект Ювентуса и должен немедленно найти новое место работы. 36-летнего защитника даже не возьмут в американское турне первой команды. То же касается хавбеков Уэстона Маккенни, Артура и Дениса Закарии, которых в прошлом сезоне раздавали клубам АПЛ в аренды.
Напомним, Бонуччи защищает цвета Ювентуса с 2010 года, хотя и имел скандальный "сезонный перерыв" на Милан. Центрбек провел за туринцев 502 матча и выиграл 17 трофеев.
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