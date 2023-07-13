Туринцы в процессе очищения состава решили прибегнуть к категоричным методам, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Ювентус готов продать "стеклянного" хавбека – Погба имеет привлекательное предложение из Саудовской Аравии

Капитану Леонардо Бонуччи прямо сказали, что он больше не вписывается в проект Ювентуса и должен немедленно найти новое место работы. 36-летнего защитника даже не возьмут в американское турне первой команды. То же касается хавбеков Уэстона Маккенни, Артура и Дениса Закарии, которых в прошлом сезоне раздавали клубам АПЛ в аренды.

Напомним, Бонуччи защищает цвета Ювентуса с 2010 года, хотя и имел скандальный "сезонный перерыв" на Милан. Центрбек провел за туринцев 502 матча и выиграл 17 трофеев.

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