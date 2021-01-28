Туринський клуб, схоже, визначився із трансферною ціллю на літнє міжсезоння. Нею став Хуссем Ауар.

Ауар потрапив на радари Ювентуса, стверджує сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо. "Стара синьйора" серйозно налаштована розпочати перемовини щодо трансферу зірки Ліона.

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Перехід може відбутись влітку 2021 року. Щоправда, туринцями буде непросто, адже Мікель Артета, наставник Арсенала, теж хоче підсилитись хавбеком. "Каноніри" вже робили запити щодо футболіста восени, але – безрезультатно.

До слова, Хуссем Ауар є вихованцем Ліона. У поточному сезоні він провів за клуб 16 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та стількома ж асистами. Портал Transfermarkt оцінює 22-річного француза у 50 млн євро.

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