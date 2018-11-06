Ювентус зацікавлений у придбанні Санчо – гравець може стати одним із найдорожчих трансферів "б'янконері"

Талановитий форвард Борусії Д Джайдон Санчо може переїхати у Серію А.

18-річний Санчо, який останнім часом дуже успішно виступає у складі "джмелів" та є одним із лідерів Борусії, зацікавив Ювентус, повідомляє Tuttosport.

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"Б'янконері" налаштовані рішуче і готові запропонувати за 18-річного футболіста 70 млн євро. Зазначимо, Джайдон переїхав у Дортмунд в 2017 році. У поточному сезоні англієць забив за Борусію Д 5 голів і віддав 7 асистів у 15 матчах.

Авторитетний портал transfermarkt оцінює Санчо у 45 млн євро.

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